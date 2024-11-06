Курахове: Поліція рятує поранених та евакуює людей до безпечних міст

У прифронтовому Кураховому Донецькій області лишається близько тисячі осіб, є діти. У поліції показали, як загін «Білих янголів» рятує людей від смертельної загрози, яка насувається все швидше. Місто все частіше потрапляє під обстріли російських окупаційних військ. Армія РФ має намір захопити місто, використовуючи звичну собі тактику випаленої землі.



Так, у місті ціла родина загинула від обстрілу. Люди ховалися від обстрілів у ванній кімнаті, але снаряд пробив квартиру наскрізь. Люди опинилися під завалами, ніхто не вцілів.



Пересуватися вулицями теж смертельно небезпечно. Будь-яка людина стає мішенню стрілецької зброї чи безпілотника. У цих умовах група поліції «Білий янгол» продовжує забирати поранених та вивозити мешканців у безпечні місця.

Раніше бійці 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили колони бронетехніки російських військ, які виходили на рубежі атаки на Курахівському напрямку.