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Перші солдати Північної Кореї потрапили під обстріл у Курській області

04 листопада 2024, 10:59

Перші солдати Північної Кореї потрапили під обстріл у Курській області

Військові з Північної Кореї вже розпочали бій з українськими військовослужбовцями на Курському напрямку. Окрім того, з'явилася інформація, що союзники Росії потрапили під обстріл. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

«Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині», — заявив Коваленко.

Нової інформації про них поки що немає.

 Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд до Державної думи законопроект про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та КНДР.

Крім того, всього в РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР, до кінця року їх можуть відправити до України.

Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.

Крім того, Буданов розповів, що Російська Федерація готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. Наразі вони проходять підготовку, а до бойових дій будуть готові у листопаді. Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вирішила відправити на передову в Україну 12 тисяч солдатів, включно з підрозділом спеціального призначення.

Український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, на якому, як стверджується, солдати із КНДР отримують спорядження. Зазначається, що кадри знято на Сергіївському полігоні в Приморському краї РФ. Військові з КНДР вже перебувають в Україні.

Глава МЗС КНДР Цой Сон Хі під час переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що Північна Корея готова далі підтримувати РФ і стояти поряд до так званого «переможного дня».

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