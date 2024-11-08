Українські дрони перехопили «Орлан-10» і «ZALA» росіян у Харківській області

Українські FPV-дрони перехопили «Орлан-10» і «ZALA» на Харківщині. Фото: кадр із відео

Українські FPV-дрони перехопили два російські БпЛА «Орлан-10» та два розвідувальні БпЛА «ZALA». Відео перехоплення опублікувала перша Президентська бригада НГУ «Буревій».



Подія сталася на північ від селища Петропавлівка Харківської області, що розташоване трохи більше ніж за 20 км від кордону з Луганською областю.



«Російські "Орлани" та "Зали" шукають наші позиції, ковзаючи по горизонту. Але вони не помічають наших дронів. Бійці батальйону безпілотних систем "Кондор" стежать і обчислюють траєкторію, чекають на момент», — зазначають гвардійці.

Українські FPV-дрони перехопили «Орлан-10» та «ZALA» на Харківщині. Фото: кадр із відео

Українські FPV-дрони перехопили «Орлан-10» та «ZALA» на Харківщині. Фото: кадр із відео

Українські FPV-дрони перехопили «Орлан-10» та «ZALA» на Харківщині. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці першої Президентської бригади зазначають, що, підлітаючи до безпілотників росіян, на них можна прочитати напис: «Лечу я потім Ланцет».

Українські FPV-дрони перехопили «Орлан-10» та «ZALA» на Харківщині. Фото: кадр із відео

Варто додати, за минулу добу на Куп'янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової.



Нагадаємо, сьогодні протиповітряна оборона України збила чотири ракети та 62 БпЛА росіян.