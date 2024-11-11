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Багатоповерховий будинок у Бєлгороді 5 листопада атакував російський «Шахед»

11 листопада 2024, 14:25

Багатоповерховий будинок у Бєлгороді 5 листопада атакував російський «Шахед»

5 листопада російський «Шахед» атакував багатоповерхівку у Бєлгороді. Фото: кадр із відео 5 листопада російський «Шахед» атакував багатоповерхівку у Бєлгороді. Фото: кадр із відео

5 листопада БпЛА атакував будинок у Бєлгороді на вулиці Каштанова в мікрорайоні «Нове життя», внаслідок атаки постраждало двоє людей, 40 квартир у трьох багатоквартирних будинках, 24 автомобілі та магазин. Чому по будинку вдарив російський безпілотник, а не український, пише «Пєпєл».

Губернатор Бєлгородської області звинуватив в атаці на будинок ЗСУ. Згодом з'явилося відео з атакою на будинок, яке було спеціально обрізане таким чином, щоб приховати факт роботи «ППО» над мікрорайоном.

Чому по будинку вдарив саме «Шахед»?

На відео з камери відеоспостереження на протилежному будинку добре видно БпЛА, силует якого схожий на іранський БпЛА Shahed-136, який запускає російська армія по території України.

Тільки цей ударний безпілотник має характерну носову частину та трикутні крила з тупими кінцями, які виразно видно на відео з камери відеоспостереження.

Будинок у Бєлгороді та будівлі в Україні атакував один і той самий безпілотник. Фото: Пєпєл

ІА «Бел.Ру» з посиланням на «низку російських медіа» повідомляло, що будинок у Бєлгороді атакував тактичний БпЛА Columba. Однак на новому відео видно, що безпілотник, що атакував будинок, не має жодних подібностей з цим БпЛА.

Чому це саме російський «Шахед»?

За інформацією телеграм-каналу «Пєпел», удару по будинку завдано з умовно «російської» сторони у напрямку кордону з Україною.

«Ударний БпЛА може бути запрограмований на розвороти та інші маневри перед ударом по цілі, що дозволяє говорити про те, що Україна могла запрограмувати БпЛА для розвороту та удару по дому з умовно "російської сторони"», - йдеться у дослідженні.

Однак це не має сенсу з погляду логіки удару — якби безпілотник був запрограмований на удар по дому в «Новому житті», він міг би з таким самим успіхом ударити по ньому з умовно-української сторони будинку.

До удару та після удару по будинку бєлгородці фіксували проліт «Шахедів» над територією регіону у напрямку України. Про це, наприклад, писали телеграм-канали «Бел.Ру», «Блетгород» та «Радар Бєлгород».

Хронологія запуску «Шахедів» по території України. Фото: Пєпєл

Також про атаку «Шахеда» на Харків повідомляла українська влада та телеграм-канал сил ППО. Разом це підтверджує масовий проліт російських «Шахедів» у бік України в момент удару БпЛА по будинку в Бєлгороді.

Навіщо «Шахед» атакував будинок і чому над Бєлгородом працювало ППО?

Найімовірніше, у «Шахеда» некоректно спрацювала система вибору цілі чи неправильно було встановлено польотне завдання. Про останнє може свідчити факт роботи ППО над «Новим життям» — можливо, російські військові помітили, що БпЛА летить некоректно і намагалися збити свої ж безпілотники, щоб вони не атакували житловий будинок у місті.

Можливо чорна «хмара» та «бавовна», яку перед ударом чули місцеві жителі — це наслідки невдалого перехоплення «Шахеда» над мікрорайоном або збиття другого російського БпЛА — на це вказує чорна «хмара» в небі, яка могла з'явитися в результаті детонації паливного бака другого «Шахеду»

Також цю версію підтверджує той факт, що ППО спрацювало лише над мікрорайоном «Нове життя». У бєлгородських медіа немає фотографій зі слідами роботи ППО над іншими районами міста, а жителі заявляли, що чули лише два вибухи — вибух ракети ППО та безпосередньо вибух від удару по будинку.

Чи міг це все ж таки бути український безпілотник?

 Так міг, але тільки в тому випадку, якщо ЗСУ посадили «Шахед» за допомогою РЕБ, за умови, що БпЛА не здетонував при падінні й не отримав суттєвих пошкоджень, перепрограмували його на удар по будинку в «Новому житті» з розворотом у напрямку України та запустили його одночасно з російськими військовими, які в цей момент запускали «Шахеди» у бік України.

Теоретично це також міг бути якийсь маловідомий український БпЛА, який повністю повторює силует «Шахеда», але «Пєпєл» не зміг знайти жоден український чи західний БпЛА, який був би настільки схожий на безпілотник, який атакував будинок у Бєлгороді, як «Шахед».

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Бєлгородська область
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зруйноване житло Шахед Атака БПЛА

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