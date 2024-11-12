Шість Mirage 2000-5F готують до відправлення в Україну

Французький багатоцільовий реактивний винищувач 4 покоління. Фото: DjangoFr8

Шість доопрацьованих французьких багатоцільових винищувачів четвертого покоління Mirage 2000-5F очікують на відправку в Україну. Про це йдеться у блозі бійців ПС ЗСУ «Соняшник».



Попередньо початок передачі літаків прискорить виведення з експлуатації Mirage 2000-5 з урахуванням усіх ризиків.



«Ця кількість (6 літаків) явно недостатня, але вона становить 23,07% від загального парку Mirage 2000-5F і вплине на оперативні можливості ВПС, проте не очікуючи заміни (або відновлення) цих можливостей, літаки Mirage 2000-5F будуть передаватись Україні», - повідомив депутат Френк Гілетті.



Нагадаємо, Франція поставить в Україну першу партію із трьох літаків Mirage 2000-5.