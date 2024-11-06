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Росія перекидає РЕБ із Петербурга для захисту кордонів від дронів — АТЕШ

06 листопада 2024, 14:38

Росія перекидає РЕБ із Петербурга для захисту кордонів від дронів — АТЕШ

РФ перекидає РЕБ з Пітера для захисту кордонів від дронів. Фото: АТЕШ РФ перекидає РЕБ з Пітера для захисту кордонів від дронів. Фото: АТЕШ

Агенти «АТЕШ» відстежили рух колони РЕБ «Палантин», що складається з 7 мобільних комплексів. Про це повідомляє телеграм-канал опору.

На думку опору, росіяни змушені переміщати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшуються.

РФ перекидає РЕБ із Санкт-Петербурга для захисту кордонів від дронів. Фото: АТЕШ

«"Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, подавляє існуючі та перспективні системи зв'язку противника», — зазначили у «АТЕШ».

Раніше повідомлялося, що Росія масово використовує цивільні фури для перевезення зброї та боєприпасів на Донеччині.

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