Росія перекидає РЕБ із Петербурга для захисту кордонів від дронів — АТЕШ

РФ перекидає РЕБ з Пітера для захисту кордонів від дронів. Фото: АТЕШ

Агенти «АТЕШ» відстежили рух колони РЕБ «Палантин», що складається з 7 мобільних комплексів. Про це повідомляє телеграм-канал опору.



На думку опору, росіяни змушені переміщати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшуються.

РФ перекидає РЕБ із Санкт-Петербурга для захисту кордонів від дронів. Фото: АТЕШ

«"Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, подавляє існуючі та перспективні системи зв'язку противника», — зазначили у «АТЕШ».



Раніше повідомлялося, що Росія масово використовує цивільні фури для перевезення зброї та боєприпасів на Донеччині.