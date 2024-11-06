Росія перекидає РЕБ із Петербурга для захисту кордонів від дронів — АТЕШ

Агенти «АТЕШ» відстежили рух колони РЕБ «Палантин», що складається з 7 мобільних комплексів. Про це повідомляє телеграм-канал опору.
На думку опору, росіяни змушені переміщати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшуються.
РФ перекидає РЕБ із Санкт-Петербурга для захисту кордонів від дронів. Фото: АТЕШ
«"Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, подавляє існуючі та перспективні системи зв'язку противника», — зазначили у «АТЕШ».
Раніше повідомлялося, що Росія масово використовує цивільні фури для перевезення зброї та боєприпасів на Донеччині.
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