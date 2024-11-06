Правоохоронці розслідують 49 справ про вбивство 124 військовополонених — Генпрокуратура

Стрімкий зріст випадків вбивств українських захисників під час здачі в полон почався у кінці минулого року і досяг безпрецедентних масштабів в цьому. Найбільше випадків зафіксовано в Донецькій області.



Про це в ефірі «Суспільного» повідомив начальник управління Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Денис Лисенко.







Вчора в Донецькій області було зареєстровано чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон.



Ці події сталися 23 жовтня в східній частині міста Селидове, тоді було вбито трьох військовополонених, та 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської громади, коли ще трьох військовополонених розстріляли окупанти.



«Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їх припинення і покарання винних. Тому ми розглядаємо всі ці випадки комплексно та участь того чи іншого збройного підрозділу, звісно, аналізується нами у кожному конкретному випадку. Але це не знімає відповідальності з командирів», - зазначив начальник управління.