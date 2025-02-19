Авіація ЗСУ знищила місце дислокації та майданчик для запуску дронів армії РФ на окупованому Запоріжжі

Удар по місцю дислокації та майданчику для запуску дронів військ РФ на Запоріжжі. Фото: кадр із відео

17 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї мотострілецької бригади армії РФ поблизу окупованого села Чумацьке Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



В результаті операції знищено місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів, який використовували росіяни для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України.



«Ця операція є частиною системних заходів Збройних сил України, спрямованих на зниження бойового потенціалу противника та нейтралізацію загроз», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що на Луганщині ЗСУ вперше за час війни увразили рідкісну північнокорейську САУ «Коксан».