В Україну прибув спецпредставник Трампа Кіт Келлог: перші слова у Києві

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог у Києві. Фото: кадр із відео

19 лютого спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Россі Кіт Келлог приїхав до Києва. Про це повідомило «Суспільне».



На вокзалі Келлога зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.



За його словами, це шанс провести хороші потенційні переговори.



«Ми слухатимемо. Ми готові надати потрібне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю із президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо. Я справді вірю, що війна не почалася б, якби Трамп був тоді президентом. Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. І ми хочемо, щоб це завершилося», – заявив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, що Трамп зробив низку заяв про війну в Україні.