«Шахеди» вночі масовано атакували Одесу та район: є поранені, сотні будинків без світла та опалення

Наслідки масованої атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА

У ніч з 18 на 19 лютого російські окупанти ударними безпілотниками масовано атакували Одесу та район. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема дитяча поліклініка, дитячий садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі.



Також у частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів. У Київському районі Одеси зупинене теплопостачання частини споживачів.



Внаслідок атаки поранені чотири людини, серед них дитина. Усіх госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.



Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті без світла та опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків.



Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок.



19 лютого навчальні заклади, в яких відсутні тепло та світло, не прийматимуть дітей – до покращення ситуації.

Нагадаємо, що 18 лютого російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівську громаду Донецької області, внаслідок чого є пошкодження.