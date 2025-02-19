Російська авіація вночі вдарила по Костянтинівці: є загибла і поранена, під завалами може бути людина

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

19 лютого о 00:10 війська Росії завдали авіаудару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені дев'ять приватних будинків.



Внаслідок обстрілу загинула одна людина, одна – отримала поранення. Є інформація про можливе перебування під завалами ще однієї людини. Проводяться роботи, щоб її дістати.

Нагадаємо, що в ніч з 18 на 19 лютого «шахеди» масовано атакували Одесу та район, внаслідок чого є поранені, сотні будинків залишилися без світла та опалення.