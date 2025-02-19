Британія може відправити в Україну винищувачі замість сухопутних військ — ЗМІ

Замість сухопутних військ Британія припускає відправку в Україну винищувачів Eurofighter Typhoon, які патрулюватимуть повітряний простір країни. Фото: Wikipedia

Велика Британія як гарантію мирної угоди може відправити в Україну винищувачі, а не сухопутні війська. Про це пише видання The Times.

За даними джерел видання, британські міністри обговорили варіанти, як забезпечити гарантії безпеки після завершення війни, щоб не спрямовувати в Україну велику кількість військ.

«Один із таких варіантів — відправка в Україну винищувачів Eurofighter Typhoon, які патрулюватимуть повітряний простір країни», — йдеться у повідомленні.

Теоретично, пише The Times, десятки винищувачів могли б перебувати у стані бойової готовності, здатні відбити будь-які російські атаки, тоді як невелика кількість миротворчих сил із Великобританії та інших країн Європи забезпечувала б безпеку на землі.

Раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу не змогли домовитися про відправку миротворців до України, а також засудили пропозицію Трампа щодо рідкісноземельних металів як оплату за постачання озброєння.