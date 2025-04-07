Вагітна жінка та малюк постраждали через обстріл Херсона

Вагітна жінка з дитиною постраждали через артобстріл ЗС РФ. Фото: кадр із відео

Унаслідок ранкового артобстрілу Херсона російськими військами до лікарні доправили вагітну 31-річну жінку та її майже дворічну дитину. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.







«У херсонки 1993 року народження — вибухова травма та гематома голови. Медики надають їй та дитині необхідну допомогу», — зазначив Мрочко.



За даними слідства, близько 09:00 ранку 7 квітня російська армія знову обстріляла Херсон з артилерії. Під час удару жінка з дитиною перебували вдома.



Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).