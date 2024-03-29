Світовий банк виділив Україні 1,5 млрд доларів

Японія та Великобританія передали Україні 1,5 млрд доларів кредиту на підтримку політики розвитку «Основи зростання» через механізм Світового банку. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.



«Ефективна робота Уряду, разом з своєчасною підтримкою від партнерів дозволяють нам підтримувати стабільність фінансової системи, навіть в умовах повномасштабної агресії і щоденного терору зі сторони рф. Вдячний Японії, Великобританії та команді Світового банку, які стоять з Україною пліч-о-пліч від лютого 2022 року. Залучене фінансування буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.



Фінансування складається з гарантії Уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку у розмірі 984 млн доларів і гарантії Великобританії на суму 516 млн доларів.



До загального фонду державного бюджету надійшло 1,4 млрд доларів. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов'язань України Програмою передбачено капіталізацію відсотків із японських коштів на суму 99,54 млн доларів.



Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сьогодні Україна отримала 880 млн доларів від МВФ.