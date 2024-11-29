Краснодарський край РФ атакували дрони: місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу

У місті Туапсе Краснодарського краю РФ вночі було чути вибухи. Фото: ASTRA

Місто Туапсе Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 29 листопада, зазнало атаки БПЛА, в результаті якої спалахнула пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зокрема, користувачі в місцевих пабликах писали про атаку десятків дронів, роботу ППО та вибухи.

Камери спостереження на одному із пляжів зафіксували дим над морем.

У Туапсі знаходиться нафтопереробний завод, який вже не раз зазнавав атак БПЛА.

Раніше повідомлялося, що в ніч з 28 на 29 листопада дрони атакували нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла сильна пожежа.