Краснодарський край РФ атакували дрони: місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу

Місто Туапсе Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 29 листопада, зазнало атаки БПЛА, в результаті якої спалахнула пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Зокрема, користувачі в місцевих пабликах писали про атаку десятків дронів, роботу ППО та вибухи.
Камери спостереження на одному із пляжів зафіксували дим над морем.
У Туапсі знаходиться нафтопереробний завод, який вже не раз зазнавав атак БПЛА.
Раніше повідомлялося, що в ніч з 28 на 29 листопада дрони атакували нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла сильна пожежа.