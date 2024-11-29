Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Краснодарський край РФ атакували дрони: місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу

29 листопада 2024, 08:21

Краснодарський край РФ атакували дрони: місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу

У місті Туапсе Краснодарського краю РФ вночі було чути вибухи. Фото: ASTRA У місті Туапсе Краснодарського краю РФ вночі було чути вибухи. Фото: ASTRA

Місто Туапсе Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 29 листопада, зазнало атаки БПЛА, в результаті якої спалахнула пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зокрема, користувачі в місцевих пабликах писали про атаку десятків дронів, роботу ППО та вибухи.

Камери спостереження на одному із пляжів зафіксували дим над морем.

У Туапсі знаходиться нафтопереробний завод, який вже не раз зазнавав атак БПЛА.

Раніше повідомлялося, що в ніч з 28 на 29 листопада дрони атакували нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла сильна пожежа.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Атака БПЛА Краснодарський край Туапсе

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:25
Головне за день: Путін загрожує повторним ударом «Орєшніком». Військові РФ стратили полонених
23:15
У Луганську необґрунтовано подорожчали продукти
16:34
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждала
16:13
В Донецьку «влада ДНР» планує відбирати квартири у тих, хто не сплачує за комуналку
15:56
Українські військові розбили російський комплекс «Підліт» в Криму
23:00
Головне за день: Атака безпілотників на Крим. Ситуація у Часовому Яру
17:54
У Донецьку дитина під наглядом дорослих викинула з вікна сувенірну гранату — мамі виписали протокол
15:58
Пушилін затвердив «рішення» про знищення легендарних донецьких териконів – «ЖС»
14:50
Через війну збитки у парку Святогірська Донецької області становлять близко 16 млрд гривень
08:12
Армія РФ захопила два села на Донеччині — DeepState
07:15
Бердянськ та окуповані міста Запоріжжя залишилися без світла
23:00
Головне за день: Таємна поставка Storm Shadow. Загострення у Великій Новосілці
20:12
На виїзді з Сіверськодонецька росіяни посилили перевірки авто: в ОВА розповіли, що відомо
14:25
В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено
10:14
В окупованому Маріуполі відключають тепло та світло, аби «націоналізувати» житло українців — ЦНС
09:15
Російські війська просунулися в Кураховому та Роздольному Донецької області — DeepState
08:12
Окупаційний суд засудив депутата міськради Нової Каховки до 12 років за «шпигунство»
23:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:13
«Мілітаризація школярів»: в окупованому Маріуполі дітей агітують вступати до Росгвардії
23:00
Головне за день: Обстріли Харкова та Одеси. Україна вдарила ATACMS по летовищу в РФ
усі новини
10:18
РФ скинула КАБи і застосувала дрони: Покровськ знову опинився під обстрілом
09:45
РФ атакувала Одеську область дронами: поранено 7 осіб
09:26
ГУР дронами спалило дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян «Зоопарк»: кадри
09:25
ППО України збила 88 зі 132 ударних БпЛА РФ
09:02
Війська Росії просунулися в Кураховому та біля Великої Новосілки – DeepState
08:35
Через обстріли РФ постраждали троє жителів Донеччини
08:22
Втрати армії РФ за добу: 2030 солдатів і 34 артсистеми
08:21
Краснодарський край РФ атакували дрони: місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу
07:45
У Києві російський дрон пошкодив дитячу поліклініку, постраждав охоронець
07:09
Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області: почалася сильна пожежа
06:31
Журналісти встановили місце, де російські військові влаштували фільтраційний табір для полонених — в Білорусі
23:25
Головне за день: Путін загрожує повторним ударом «Орєшніком». Військові РФ стратили полонених
23:15
У Луганську необґрунтовано подорожчали продукти
22:47
РФ створила загрозу ядерного інциденту, вдаривши по українській енергетиці — що говорять у МАГАТЕ
22:27
Жінці, яка «зливала» Росії важливі дані про роботу ЗСУ, дали 15 років в'язниці
21:20
Зниження віку мобілізації в Україні: тривають обговорення без тиску — МЗС
20:20
Під Покровськом окупанти розстріляли 4 українських військових, які здалися в полон
19:54
Путін намагається залякати українців та зірвати зусилля Трампа — Зеленський про заяви Кремля
19:00
Путін погрожує бомбити Україну всіма видами зброї, якщо та стане ядерною країною
18:45
Керівник німецької розвідки допустив напад Росії на країни НАТО до кінця десятиліття
усі новини
ВІДЕО
Знищений радіолокаційний комплекс «Зоопарк». Фото: кадр із відео ГУР дронами спалило дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян «Зоопарк»: кадри
29 листопада, 09:26
У Ростовській області РФ дрони атакували нафтобазу, після чого там почалася сильна пожежа. Фото: ASTRA Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області: почалася сильна пожежа
29 листопада, 07:09
Ілюстративне фото У Краматорську газовики замінили ділянку пошкодженого газопроводу: без палива могли залишитися 4 тисячі абонентів
28 листопада, 16:36
Сьогодні вранці над територією Молдови зафіксували проліт чотирьох російських ракет. Колаж Nord News Чотири російські ракети пролетіли над Молдовою
28 листопада, 14:25
Дрони влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області. Фото: кадр із відео «Фенікси» влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області
27 листопада, 10:55
Бронетехніка військ РФ на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російських військ на Лиманському напрямку: знищені танк і три БМП загарбників
27 листопада, 09:15

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір