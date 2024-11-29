РФ за добу атакувала три райони Донеччини: постраждали місцеві жителі

Російська армія минулої доби, 28 листопада, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів постраждали місцеві жителі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За словами Філашкіна, під російську атаку потрапили три райони:



Покровський район. У Кураховому поранено 2 людини, в Успенівці пошкоджені 7 будинків, в Ганнівці — 4 будинки. У Покровську 2 будинки зруйновано і 10 пошкоджено. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 8 приватних будинків.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення. У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що російські війська 28 листопада атакували Костянтинівку Донецької області. Відомо, що під час обстрілу пошкоджено житлові будинки.