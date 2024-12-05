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Росія утримує щонайменше 16 тисяч цивільних заручників — омбудсмен

05 грудня 2024, 21:00

Росія утримує щонайменше 16 тисяч цивільних заручників — омбудсмен

Росія утримує щонайменше 16 тисяч цивільних заручників — омбудсмен

В заручниках у російських окупантів може бути близько 16 тисяч цивільних людей.

Як зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, Україна прагне більш системних та масштабних обмінів військовополонених та повернення цивільних заручників. Він наголосив, що насамперед Україні хотілося б повернути поранених і хворих заручників.

«Ми можемо припускати, що лише цивільних заручників може бути понад 16 тисяч. Але я впевнений, що ця цифра більша», — наголосив Лубинець, виступаючи на міжнародній правозахисній конференції «Десятиліття 2014-2024. Відвойовуючи права людини. Зберігаючи демократію».

Він акцентував, що представники різних країн, які виступають посередниками у обмінах, мають більше інструментів для того, щоб прискорити ці процеси і отримувати більше інформації від Росії, ніж Україна.

За його словами, часто рідні затриманих повідомляють про їхній полон лише після того, як виїжджають з окупованих територій. Ці люди залякані російською окупаційною владою, яка займається репресіями.

Раніше правоохоронці встановили 421 особу, яка причетна до тортур над цивільними та військовополоненими громадянами України. За фактами жорстокого поводження із заручниками розслідується понад 4 тисячі справ.

Для того, щоб затримувати цивільних українців в окупації і на території РФ, а потім влаштовувати псевдосуди, Росія знаходить різні приводи. Один із таких — звинувачення у донатах ЗСУ. За останні місяці відомо про декілька випадків арештів людей, яких підозрюють у фінансуванні армії. Чи можливо уникнути подібних затримань і що робити родичам тих, кого все ж таки заарештували «Новини Донбасу» розповідали у статті «В'язниця за донат. Росія все частіше звинувачує мешканців окупації у підтримці ЗСУ».

Україна веде роботу з повернення, у тому числі тих полонених, яким на окупованій території чи Росії вже винесли так звані судові «вироки». Проте Координаційний штаб не має конкретних цифр, скільки саме людей вже «засуджено» і відправлено до колонії.

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