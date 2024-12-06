Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Борис Пісторіус припустив відправку військ Бундесверу в Україну

06 грудня 2024, 11:26

Борис Пісторіус припустив відправку військ Бундесверу в Україну

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Фото: BILD Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Фото: BILD

Виступаючи у Бундестазі, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус попередив про збільшення оборонних зусиль Росії, зазначивши: «Росія повністю перейшла на військову економіку і щорічно передає армії від 1000 до 1500 танків. Це приблизно вдвічі більше, ніж мають у своєму розпорядженні п'ять найбільших європейських країн взяті разом». Про це пише німецьке видання BILD.

«Для нас очевидно: Росія залишається найбільшою загрозою нашій безпеці і залишиться такою в найближчому майбутньому», — підкреслив міністр.

Видання також повідомляє, що уряд Німеччини представив парламенту три законопроекти, один із яких стосується поліпшення умов оплати для військових та цивільних співробітників у зв'язку з планованим постійним розміщенням бригади в Литві. Німеччина планує з 2025 року почати розміщувати там до 4800 солдатів і 200 цивільних співробітників з метою посилення східного флангу НАТО та стримування Росії.

В іншому законопроекті пропонується запровадити кримінальне покарання за роботу колишніх солдатів на «іноземну силу» (наприклад, Росію чи Китай) без попереднього узгодження.

«Такого закону раніше не було, але він вкрай необхідний. Ми запобігаємо спробам залучати висококваліфікованих колишніх військовослужбовців бундесверу для роботи на чужі інтереси за допомогою привабливих пропозицій», — заявив глава Міноборони ФРН.

Також Пісторіус допустив відправку миротворчих сил Бундесверу в Україну. Про це повідомило видання Deutschlandfunk.

При цьому він наголосив, що на даному етапі Німеччина виключає відправку своїх військ до країни.

«Ми не можемо серйозно обговорювати це сьогодні, але колись нам доведеться це зробити. З питання про те, що відбудеться після закінчення бойових дій в Україні, розігруються внутрішні сценарії», — наголосив він.

Читайте також:

"Новини Донбасу" в Telegram - тільки найважливіше.

ТЕГИ

Інше
Росія Війна Україна Німеччина Борис Пісторіус

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:30
Жителі окупованого Донбасу привітали ЗСУ з Днем Збройних Сил України
08:10
У Керчі чути вибухи біля суднобудівного заводу: повідомляють про атаку морських дронів
23:28
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація у Покровську
21:46
Кожен четвертий випускник військового училища в окупованому Донецьку загинув на війні проти України — ЗМІ
19:50
Екс-співробітниця маріупольського телеканалу стала пропагандисткою РФ — їй повідомили про підозру
16:55
Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади
16:23
«Зроблено в ДНР, Росія»: В Ізраїлі продають кондитерку з окупованого Донецька
23:00
Головне за день: РФ готує новий наступ на Херсон. Мер Дніпрорудного помер у полоні
17:36
Ймовірно, наступного тижня в Покровську закриється відділення «Укрпошти»
17:00
Кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян отримав підозру через роботу на окупантів
13:57
Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»
12:25
Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто
11:52
У захопленому Сіверськодонецьку окупанти зірвали опалювальний сезон — Лисогор
10:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:38
РФ готується до масштабного наступу на Херсон — ЗМІ
10:03
На окупованій Луганщині посилили рейди на призовників: в ОВА назвали їхнє головне завдання
09:28
У Донецьку не встановлюватимуть головну новорічну ялинку: окупаційна влада назвала «причину»
23:00
Головне за день: ЗСУ звільнили Новомлинськ. У МЗС відкидають альтернативи членства НАТО
19:49
Про поточну ситуацію в Кураховому розповіли бійці ЗСУ
13:58
Окупований Лисичанськ досі залишається без мобільного зв'язку — Лисогор
усі новини
12:38
У Підмосков'ї партизани влаштували диверсію на ключовій залізниці: логістика військ РФ порушена
12:29
Росія застосує будь-які засоби, щоб уникнути поразки — Лавров
12:20
Сили оборони України зняли фільм про операцію в Курській області
11:47
НАТО, закони та «реалії на землі»: Лавров в інтерв'ю Такеру Карлсону назвав умови завершення війни проти України
11:26
Борис Пісторіус припустив відправку військ Бундесверу в Україну
10:46
Естонія випробує свої зенітні ракети в Україні у 2025 році — ERR
10:27
Російські війська за добу чотири рази обстріляли населені пункти Донецької області
10:12
В ОВА розповіли, скільки людей залишається в підконтрольній Україні частині Донецької області
09:46
Нацгвардія знищила російські танки на Покровському напрямку: кадри
09:15
Російська армія окупувала кілька селищ та сіл в Донецькій області – DeepState
08:30
Жителі окупованого Донбасу привітали ЗСУ з Днем Збройних Сил України
08:29
Радник Байдена з нацбезпеки пообіцяв Україні «лавину зброї» — ЗМІ
08:10
У Керчі чути вибухи біля суднобудівного заводу: повідомляють про атаку морських дронів
07:47
Втрати армії РФ за добу: 1660 солдатів і 20 артсистем
07:33
ППО України збила 32 із 53 російських ударних БПЛА вночі
06:00
Лавров стверджує, що Росія напала на Україну через події Майдану у 2014 році
23:28
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація у Покровську
23:23
Путін змінив главу Курської області РФ, де продовжуються бої
22:32
Культура українських кобзарів стала спадщиною людства
21:46
Кожен четвертий випускник військового училища в окупованому Донецьку загинув на війні проти України — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Диверсія на ключовій залізниці у Підмосков'ї. Фото: кадр із відео У Підмосков'ї партизани влаштували диверсію на ключовій залізниці: логістика військ РФ порушена
06 грудня, 12:38
Сили оборони зняли фільм про операцію в Курській області. Фото: кадр із відео Сили оборони України зняли фільм про операцію в Курській області
06 грудня, 12:20
Знищений російський танк на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Нацгвардія знищила російські танки на Покровському напрямку: кадри
06 грудня, 09:46
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: EADaily Глава МЗС України залишив засідання ОБСЄ на знак протесту проти запрошення Лаврова
05 грудня, 17:39
Покровськ перебуває під постійним обстрілом російських військ. Фото: Донецька ОВА Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади
05 грудня, 16:55
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Росія зараз тримає в полоні шість мерів міст та голів громад України
05 грудня, 16:17
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір