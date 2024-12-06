Борис Пісторіус припустив відправку військ Бундесверу в Україну

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Фото: BILD

Виступаючи у Бундестазі, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус попередив про збільшення оборонних зусиль Росії, зазначивши: «Росія повністю перейшла на військову економіку і щорічно передає армії від 1000 до 1500 танків. Це приблизно вдвічі більше, ніж мають у своєму розпорядженні п'ять найбільших європейських країн взяті разом». Про це пише німецьке видання BILD.

«Для нас очевидно: Росія залишається найбільшою загрозою нашій безпеці і залишиться такою в найближчому майбутньому», — підкреслив міністр.

Видання також повідомляє, що уряд Німеччини представив парламенту три законопроекти, один із яких стосується поліпшення умов оплати для військових та цивільних співробітників у зв'язку з планованим постійним розміщенням бригади в Литві. Німеччина планує з 2025 року почати розміщувати там до 4800 солдатів і 200 цивільних співробітників з метою посилення східного флангу НАТО та стримування Росії.

В іншому законопроекті пропонується запровадити кримінальне покарання за роботу колишніх солдатів на «іноземну силу» (наприклад, Росію чи Китай) без попереднього узгодження.

«Такого закону раніше не було, але він вкрай необхідний. Ми запобігаємо спробам залучати висококваліфікованих колишніх військовослужбовців бундесверу для роботи на чужі інтереси за допомогою привабливих пропозицій», — заявив глава Міноборони ФРН.

Також Пісторіус допустив відправку миротворчих сил Бундесверу в Україну. Про це повідомило видання Deutschlandfunk.

При цьому він наголосив, що на даному етапі Німеччина виключає відправку своїх військ до країни.

«Ми не можемо серйозно обговорювати це сьогодні, але колись нам доведеться це зробити. З питання про те, що відбудеться після закінчення бойових дій в Україні, розігруються внутрішні сценарії», — наголосив він.