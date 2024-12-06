У Полтавській області будують фортифікаційні споруди

Фортифікаційні споруди на Полтавщині. Фото: Пронін

У Полтавській області продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Про це заявив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Фортифікаційні споруди на Полтавщині. Фото: Пронін

«Будівництво фортифікаційних споруд – одна зі складових посилення обороноздатності. Ці роботи на території Полтавщини не припиняються з початку повномасштабного вторгнення. Усе йде за графіком», - зазначив Пронін.

Фортифікаційні споруди на Полтавщині. Фото: Пронін

Роботу координує обласна військова адміністрація. Нагадаємо, у Полтаві до 55 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу міста.

Фортифікаційні споруди на Полтавщині. Фото: Пронін