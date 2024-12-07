Обстріл Запоріжжя: що відомо про наслідки

Внаслідок п'ятничного російського удару в Запоріжжі знищено СТО. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини. Про це повідомив начальник Запорізької ОВ Іван Федоров.



Наразі всі служби працюють на місцях. Ліквідація наслідків удару продовжується.



У лікарнях залишаються 12 постраждалих.



«Троє чоловіків у тяжкому стані, троє дітей — у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», — повідомив Федоров.





Раніше було відомо, що внаслідок російської атаки авіаційними фугасними бомбами з модулями планування та коригування у Запоріжжі. 20 людей постраждали.



Загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях, зазначили правоохоронці.



У Кривому Розі після удару РФ 6 грудня відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих.