Обстріл Запоріжжя: що відомо про наслідки

Внаслідок п'ятничного російського удару в Запоріжжі знищено СТО. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини. Про це повідомив начальник Запорізької ОВ Іван Федоров.
Наразі всі служби працюють на місцях. Ліквідація наслідків удару продовжується.
У лікарнях залишаються 12 постраждалих.
«Троє чоловіків у тяжкому стані, троє дітей — у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», — повідомив Федоров.
Раніше було відомо, що внаслідок російської атаки авіаційними фугасними бомбами з модулями планування та коригування у Запоріжжі. 20 людей постраждали.
Загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях, зазначили правоохоронці.
У Кривому Розі після удару РФ 6 грудня відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих.