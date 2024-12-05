Нідерланди виділили Україні додаткові 22 млн євро

Нідерланди передадуть Україні 22 млн євро допомоги Україні. Як зазначається, кошти будуть спрямовані, зокрема, на зміцнення ППО. Про це повідомив глава МЗС Нідерландів Каспара Велдкампа.



«На вчорашньому (4 грудня) засіданні Ради НАТО-Україна я також наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України. Нідерланди виділяють додаткові 22 мільйони євро», — зазначив він.



За його словами, ці кошти будуть спрямовані на зміцнення протиповітряної оборони та кіберстійкості України.



Раніше ми писали, що Данія надасть €6 млн. на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими атаками.