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В «Успенівському мішку» під Кураховим ситуація для ЗСУ критична: командувача ОТУ «Донецьк» звільнили – DeepState

13 грудня 2024, 09:25

В «Успенівському мішку» під Кураховим ситуація для ЗСУ критична: командувача ОТУ «Донецьк» звільнили – DeepState

Ситуація в «Успенівському мішку» на Курахівському напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація в «Успенівському мішку» на Курахівському напрямку. Фото: карта DeepState

Останні повідомлення з «Успенівського мішка» на Курахівському напрямку не надто втішні й ситуація все більше погіршується. Про це повідомили аналітики DeepState.

Аналітики виділяють кілька ключових місць у «мішку», які знаходяться безпосередньо в ньому – Єлизаветівка-Романівка-Веселий Гай-Ганнівка. Туди російські війська намагаються прорватися без зупинки й буквально з усіх боків. А також Трудове-Успенівка-Дальнє, які відіграють основну роль в утриманні цього «мішка». Саме з Дальнього та Трудового росіяни атакують Успенівку, де закривається «мішок».

Окупантів неодноразово фіксували в Успенівці, яку вони активно намагаються штурмувати, закріплюватись для подальшого просування та повного захоплення села. Сили оборони України намагаються зачищати будинки від росіян, але це вдається зробити не до кінця. Кількість піхоти РФ лише зростає. Також російська армія має можливість здійснювати маневри між Успенівкою та Ганнівкою, які фактично відрізають угруповання підрозділів СОУ в «мішку».

Підтвердження, що загарбники змогли там закріпитися, немає, тож ділянка на карті перейшла лише у «сіру зону». Українські військові також ведуть активну роботу зі стабілізації. Є ймовірність, що окупантам там закріпитись не дадуть.

«Важко зрозуміти сенс утримання «Успенівського мішка», коли ворог продовжує поступово захоплювати Курахове. Нинішня ситуація – це результат бездіяльності чи не зовсім зрозумілої діяльності оперативно-тактичного угруповання «Донецьк». Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці. Ситуація є критичною для всіх, крім Олександра Луценка, вже екскомандувача ОТУ «Донецьк». За нашою інформацією, він знятий з посади й обійматиме посаду в командуванні Сухопутних військ», – розповіли в DeepState.

Нагадаємо, що російська армія окупувала село Зоря в Донецькій області.

ТЕГИ

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Олександр Луценко
Місця
Курахівський напрямок Успенівка
Організації
ЗСУ Армія РФ
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Війна Ситуація на фронті Штурми Командувач Мішок

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