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На що громади Донеччини витратили 59 мільйонів гривень на початку грудня

06 грудня 2024, 21:29

На що громади Донеччини витратили 59 мільйонів гривень на початку грудня

За перший тиждень грудня 18 громад Донеччини провели та запланували 50 закупівель на загальну суму 58,9 мільйона гривень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Минулого тижня громади Донеччини закуповували загороджувальні піраміди та сталевий канат для будівництва невибухових загороджень, було придбано модульне сховище, вантажний автомобіль, а також ноутбуки для організації дистанційного навчання та новорічні подарунки для дітей. Також громадами області було закуплено послуги з будівництва оборонних споруд, постачання теплової енергії, а також інші види робіт», — розповів заступник голови області Ігор Бойко.

Одна з громад — Іллінівська — прозвітувала про закупівлю за цілий рік.  Вона займалася зміцненням оборони.

Для будівництва та відновлення оборонних споруд громада закупила лісоматеріали на суму 5 мільйонів гривень, загороджувальні піраміди на суму понад 4,5 мільйона гривень, загородження типу «Єгоза» на суму 4,5 мільйона гривень, будівельну деревину на суму майже 4 мільйони гривень, а також сталевий канат на суму майже 1,3 мільйона гривень.

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Як повідомлялося, витрати на оборону України у 2025 році становитимуть не менше 2,23 трлн грн.

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