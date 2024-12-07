Данія передала Україні другу партію F-16

Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Це лідерство в захисті життя, яке відрізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор», — сказав президент і подякував керівництву Данії та народу країни за допомогу.



Зеленський не уточнив, скільки літаків прибуло в Україну.



Країна, швидше за все, не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16 до кінця поточного року. Ймовірно, таку кількість літаків Україна отримає до весни чи літа наступного року, писало раніше американське видання The Wall Street Journal.