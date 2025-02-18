РФ запустила по Україні 176 дронів: ППО збила 103 цілі

ППО збила 103 БПЛА. Фото: facebook.com/PvKPivden

Російські окупанти в ніч проти 18 лютого запустили територією України 176 ударних. Силам та засобам протиповітряної оборони вдалося збити 103 БПЛА у 12 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 18 лютого 2025 року (з 19.00 17 лютого) противник атакував 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з шести напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ та анексованого Криму», — йдеться в повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 103 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.



Крім того, 67 безпілотників-імітаторів локально втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що російські військові вночі 18 лютого вдарили дронами по місту Долинська Кіровоградської області. БпЛА потрапив у багатоповерховий житловий будинок, постраждали троє людей, у тому числі діти.