Російських FPV-пілотів знищено на шляху до укриття в Тернах

Російські FPV-пілоти знищені на шляху до укриття в Тернах. Фото: кадр із відео

Російські FPV-пілоти були знищені на шляху до свого укриття в руїнах села Терни. Про це повідомляє телеграм-канал 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.



Екіпаж ББС 63 бригади ЗСУ успішно провів кілька продуктивних вильотів, після чого російські пілоти «згоріли на роботі».



За даними карти DeepState, частина селища вже окупована російськими військами, тоді як інша територія перебуває в сірій зоні.

Просування ЗС РФ у Тернах Донецької області. Фото: карта DeepState

На цій ділянці фронту просувається 283-й мотострілецький полк РФ, що входить до складу 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії.