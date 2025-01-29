Вибух «Шахеда» пошкодив дві нежитлові будівлі на околицях Чернігова

Вибух «Шахеда» пошкодив дві нежитлові будівлі під Черніговом. Фото: кадр із відео

Сьогодні ввечері, 29 січня 2025 року, на околицях Чернігова зафіксували вибух «Шахеда». Про це написав начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.



«Ворог вкотре здійснює атаку, на околицях міста зафіксовано вибух "Шахеда". Внаслідок вибуху виникла пожежа у двох нежитлових будівлях. Жертв серед населення немає. На місці події працюють підрозділи ДСНС», - ідеться в повідомленні.



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