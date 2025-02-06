Звинувачений у розстрілі мирних жителів у Бучі російський військовий став заступником міністра

Заступником міністра в Оренбурзькій області РФ став російський військовий Нурсултан Муссагалєєв (праворуч), звинувачений у розстрілі мирних жителів у Бучі. Фото: телеграм-канал губернатора Оренбурзької області Дениса Паслера

Учасник війни в Україні, звинувачений у розстрілі мирних жителів у Бучі, став заступником міністра в Оренбурзькій області Росії.

Про це повідомив губернатор регіону Денис Паслер у своєму телеграм-каналі: «Як наставник Нурсултана за програмою “Час героїв”, можу відзначити не лише професійні навички нашого бійця, а й залучення до життя регіону, готовність працювати на благо Оренбуржжя та його мешканців. Досвід військової служби також стане в нагоді Нурсултану – один із напрямів його роботи буде пов'язаний з координацією діяльності громадських організацій щодо підтримки учасників СВО, ветеранів та їхніх сімей».

За інформацією видання ASTRA, Нурсултан Муссагалєєв – командир розвідвзводу 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ РФ, якого СБУ звинуватила в причетності до тортур та вбивств мирних мешканців Бучі та околиць.

У жовтні 2023 року в Україні на нього було порушено кримінальну справу за звинуваченням у «зачистках» Бучанського району, спрямованих на придушення опору та залякування населення, масові тортури та вбивства мирних жителів.

За інформацією спецслужби, під час однієї із «зачисток» Муссагалєєв наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного мирного жителя, який проїжджав на автомобілі через російський блокпост. Приводом для затримання стали знайдені у його телефоні фотографії будівельних матеріалів, за що чоловіка звинуватили у допомозі ЗСУ у спорудженні укріплень біля Києва, йдеться у заяві СБУ.

«Постраждалого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де довгий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалєєва розстріляли та залишили тіло на місці вбивства», — повідомили у спецслужбі. СБУ також опублікувала допит полоненого із підрозділу Муссагалєєва, який підтвердив звинувачення.

Муссагалєєв був удостоєний звання «Героя Російської Федерації», трьох орденів Мужності та медалі ордену «За заслуги перед Батьківщиною» ІІ ступеня за участь у війні в Україні. Після цього він проходив стажування у міністерстві у рамках програми «Час героїв», створеної за дорученням Путіна.