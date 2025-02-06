Обвиняемый в расстреле мирных жителей в Буче российский военный стал заместителем министра

Заместителем министра в Оренбургской области РФ стал российский военный Нурсултан Муссагалеев (справа), обвиняемый в расстреле мирных жителей в Буче. Фото: телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера

Участник войны в Украине, обвиняемый в расстреле мирных жителей в Буче, стал замминистра в Оренбургской области России.

Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале: «Как наставник Нурсултана по программе “Время героев”, могу отметить не только профессиональные навыки нашего бойца, но и вовлеченность в жизнь региона, готовность работать на благо Оренбуржья и его жителей. Опыт военной службы также пригодится Нурсултану – одно из направлений его работы будет связано с координацией деятельности общественных организаций по поддержке участников СВО, ветеранов и их семей».

По информации издания ASTRA, Нурсултан Муссагалеев – командир разведвзвода 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ, которого СБУ обвинила в причастности к пыткам и убийствам мирных жителей Бучи и окрестностей.

В октябре 2023 года в Украине на него было возбуждено уголовное дело по обвинению в «зачистках» Бучанского района, направленных на подавление сопротивления и запугивание населения, массовые пытки и убийства мирных жителей.

По информации спецслужбы, во время одной из «зачисток» Муссагалеев приказал своим подчиненным похитить 29-летнего мирного жителя, проезжавшего на автомобиле через российский блокпост. Поводом для задержания стали найденные в его телефоне фотографии строительных материалов, за что мужчину обвинили в помощи ВСУ в сооружении укреплений возле Киева, говорится в заявлении СБУ.

«Пострадавшего вывезли в лес вблизи поселка Дмитривка, где долгое время жестоко пытали, а затем по приказу Муссагалеева расстреляли и оставили тело на месте убийства», — сообщили в спецслужбе. СБУ также опубликовала допрос пленного из подразделения Муссагалеева, который подтвердил обвинения.

Муссагалеев был удостоен звания «Героя Российской Федерации», трёх орденов Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в войне в Украине. После этого он проходил стажировку в министерстве в рамках программы «Время героев», созданной по поручению Путина.