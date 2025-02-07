Нацгвардійці взяли в полон шість російських військових, які пішли на штурм під Покровськом

Полонені російські військові на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

3-тя бригада оперативного призначення «Спартан» НГУ взяла в полон шість російських окупантів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



При спробі штурму група з п'яти військових РФ потрапила під вогонь українських бійців і сховалася в приватному будинку одного з населених пунктів. Продовжувати бій чи відступити росіяни не змогли, тож добровільно здалися в полон. Ще один загарбник – єдиний, хто вижив зі своєї штурмової групи – шість днів ходив між будинками, а коли зрозумів, що допомоги не буде, вирішив здатися в полон.

Нагадаємо, що російські війська укрупнили групи, які йдуть в атаку на Покровському напрямку.