Армія РФ за добу обстріляла населені пункти Донеччини: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 9 лютого, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, гаражі, лінії електропередач та адміністративну будівлю. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили два райони регіону:





Краматорський район. У Святогірську пошкоджено базу відпочинку. У Краматорську 1 людина загинула і 7 поранені. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, адмінбудівлю, 76 гаражів, 22 автівки, 7 ліній електропередач, газогін.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що в ніч на 10 лютого 2025 року російські війська атакували Україну 83 ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.