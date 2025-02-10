Армия РФ за сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: Филашкин показал последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 9 февраля, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, гаражи, линии электропередач и административное здание. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали два района региона:





Краматорский район. В Святогорске повреждена база отдыха. В Краматорске 1 человек погиб и 7 ранены. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 13 многоэтажек, 6 частных домов, админздание, 76 гаражей, 22 автомобиля, 7 линий электропередач, газопровод.





Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.



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