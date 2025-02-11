Росія відправляє на штурм поранених солдатів: на милицях і поповзом

РФ відправляє на штурм Донецької області калік. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку російські війська продовжують марні лобові атаки, кидаючи в бій навіть поранених солдатів. Відео так званого «штурму» опублікував телеграм-канал «Бутусов Плюс».



На кадрах помітно, як російські військові, ледь пересуваючись на милицях і поповзом, намагаються атакувати українські позиції.



«Фішка в тому, що всі вони усвідомлюють, що це квиток в один кінець, але як під гіпнозом шкандибають і повзуть на забій», - йдеться в описі до відео.



Подібні атаки демонструють відчай російських командирів, які, попри величезні втрати, продовжують кидати солдатів у безрезультатні штурми.

Нагадаємо, ще у грудні 2024 року Росія щотижня втрачала цілий полк на трьох напрямках у Донецькій області.