Трамп доручив спецпосланцю Уіткоффу налагодити контакти з Росією щодо України — NYT

Президент США Дональд Трамп доручив спецпосланцю на Близькому Сході Стіву Уіткоффу налагодити контакти з Росією щодо України. Про це пише американська газета The New York Times.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що Трамп кілька тижнів тому доручив Уіткоффу відкрити канал переговорів із представниками Росії.

NYT зазначає, що президент США товаришує з Уіткоффом з 1980-х років.

Трамп говорив, що, на його думку, Уіткофф має необхідні навички ведення переговорів, щоб завершити російсько-українську війну, стверджують співрозмовники журналістів.

Також у статті The New York Times йдеться, що Уіткофф провів переговори «з близькими союзниками» Путіна перед візитом до Москви та звільненням із російської колонії американця Марка Фогеля.

Крім того, спецпосланник Трампа по Близькому Сходу обговорив російсько-українську війну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі, стверджує газета.

Нагадаємо, спецпосланець президента США по Близькому Сходу Стів Уіткофф, який забрав напередодні з Москви засудженого в Росії американського вчителя Марка Фогеля, зустрічався з Володимиром Путіним. Зустріч тривала три з половиною години.