Російські окупанти атакували дроном Слов'янськ

Російські окупанти в понеділок увечері, 3 березня, вдарили по Слов'янську на Донеччині. Під обстріл потрапив залізничний мікрорайон. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Неспокійно вчора скінчився день. Було гучно у Залізничному мікрорайоні», — зазначив він.
Лях уточнив, що російські війська для атаки використали БПЛА Герань-2.
Інформація про постраждалих та жертв не надходила.
Раніше ми писали, що 27 лютого рано-вранці місто Слов'янськ Донецької області було обстріляне російськими військами.
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