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Російські окупанти атакували дроном Слов'янськ

04 березня 2025, 08:41

Російські окупанти атакували дроном Слов'янськ

Російські окупанти в понеділок увечері, 3 березня, вдарили по Слов'янську на Донеччині. Під обстріл потрапив залізничний мікрорайон. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Неспокійно вчора скінчився день. Було гучно у Залізничному мікрорайоні», — зазначив він.

Лях уточнив, що російські війська для атаки використали БПЛА Герань-2.

Інформація про постраждалих та жертв не надходила.

Раніше ми писали, що 27 лютого рано-вранці місто Слов'янськ Донецької області було обстріляне російськими військами.

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