Російські окупанти атакували дроном Слов'янськ

Російські окупанти в понеділок увечері, 3 березня, вдарили по Слов'янську на Донеччині. Під обстріл потрапив залізничний мікрорайон. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Неспокійно вчора скінчився день. Було гучно у Залізничному мікрорайоні», — зазначив він.



Лях уточнив, що російські війська для атаки використали БПЛА Герань-2.



Інформація про постраждалих та жертв не надходила.



Раніше ми писали, що 27 лютого рано-вранці місто Слов'янськ Донецької області було обстріляне російськими військами.