Армія РФ завдала ударів по Костянтинівці: є жертва

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські війська 27 лютого кілька разів атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів є жертва та пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Місто Костянтинівка вкотре зазнало серії ворожих атак з різних видів озброєння», — зазначив він.





За словами Горбунова, три авіаудари, нанесені керованими авіабомбами ФАБ-250 по місту, спричинили пошкодження фасадів багатоквартирних будинків, гаражних приміщень, легкового автомобіля, мікроавтобуса, господарської споруди, фасаду заводу, православного храму, складського приміщення, адміністративної будівлі, а також ліній електромережі ДТЕК і газогону.





Крім того, внаслідок чергового удару зі ствольної артилерії, під вогонь потрапили приватні будинки, пошкоджено фасади будинків та дві лінії електромережі. Один цивільний загинув.



Раніше ми писали, що одна людина отримала поранення в результаті обстрілу Краматорська військами РФ 27 лютого. Постраждала одна цивільна.