Міноборони України модернізує систему оборонних закупівель

Міністерство оборони України оновлює систему оборонних закупівель відповідно до євроатлантичних стандартів для зміцнення співпраці з НАТО. Про це повідомила пресслужба відомства.



У межах цих реформ розроблено та реалізується план імплементації Стратегічного огляду системи оборонних закупівель, який визначає пріоритети на 2025 рік і завдання на 2026-2027 роки.



За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, на 2024 рік на забезпечення армії виділено 497,7 млрд грн. Ці кошти розподілено між агентськими закупівлями, інноваційними розробками та закупівлями для окремих військових частин.

Реформа охоплює цифровізацію закупівельних процесів, розширення міжнародного співробітництва та впровадження антикорупційних механізмів. Серед ключових змін:

трансформація управління оборонними закупівлями,

стандартизація закупівельної практики в секторі безпеки та оборони,

розробка нових процедур укладення контрактів,

аналіз досвіду військових закупівель під час війни та обмін ним із НАТО.

Очікується, що ці зміни підвищать прозорість і конкурентність процесів, зміцнять довіру міжнародних партнерів, а також створять умови для розвитку української оборонної промисловості та поліпшення матеріального забезпечення ЗСУ.