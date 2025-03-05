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Минобороны Украины модернизирует систему оборонных закупок

05 марта 2025, 12:12

Минобороны Украины модернизирует систему оборонных закупок

Министерство обороны Украины обновляет систему оборонных закупок в соответствии с евроатлантическими стандартами для укрепления сотрудничества с НАТО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках этих реформ разработан и реализуется план имплементации Стратегического обзора системы оборонных закупок, который определяет приоритеты на 2025 год и задачи на 2026-2027 годы.

По словам директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, на 2024 год на обеспечение армии выделено 497,7 млрд грн. Эти средства распределены между агентскими закупками, инновационными разработками и закупками для отдельных воинских частей.

Реформа охватывает цифровизацию закупочных процессов, расширение международного сотрудничества и внедрение антикоррупционных механизмов. Среди ключевых изменений:

  • трансформация управления оборонными закупками,
  • стандартизация закупочной практики в секторе безопасности и обороны,
  • разработка новых процедур заключения контрактов,
  • анализ опыта военных закупок во время войны и обмен им с НАТО.

Ожидается, что эти изменения повысят прозрачность и конкурентность процессов, укрепят доверие международных партнеров, а также создадут условия для развития украинской оборонной промышленности и улучшения материального обеспечения ВСУ.

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