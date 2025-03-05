ЗРК «Стріла-10» знищив російський БПЛА за 5 секунд

ЗРК ЗСУ «Стріла-10» знищив російський БПЛА. Фото: кадр із відео

Зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» успішно збив російський безпілотник-розвідник ракетою 9М37. Про це повідомили бійці Повітряних сил ЗСУ в блозі «Соняшник».



Опубліковані кадри демонструють, що з моменту запуску ракети до знищення цілі минуло менш як 5 секунд. Цей випадок підтверджує ефективність мобільних зенітних комплексів у боротьбі з ворожими дронами.

Момент влучання ракетою 9М37 по ворожому БПЛА-розвіднику. Фото: кадр із відео

Українські військові продовжують активно застосовувати ЗРК «Стріла-10» для захисту повітряного простору, знищуючи ворожі БПЛА і знижуючи загрозу розвідки з боку окупантів.

Раніше екіпаж 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» (40 БрТА) завдав точного удару по засобах ретрансляції та радіоелектронної боротьби «Поле-21» противника на Запорізькому напрямку.