ЗМІ повідомили про майбутню зустріч делегацій США та Росії в Саудівській Аравії, в МЗС РФ це спростували

Представник російського МЗС Марія Захарова (на фото) спростувала інформацію західних ЗМІ про зустріч делегацій США і РФ, що начебто відбудеться цього тижня. Фото: ТАСС

США проведуть у Саудівській Аравії переговори не лише з Україною, а й окремо з Росією. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Телеканал повідомив про ці плани з посиланням на джерело. При цьому хто братиме участь у переговорах від американської та російської сторін, співрозмовник CNN не уточнив.

Точна дата переговорів Москви та Вашингтона також не повідомляється. Зазначається лише, що зустріч відбудеться цього тижня.

Переговори Києва та Вашингтона заплановані на 11 березня у Джидді у Саудівській Аравії. За інформацією FT, представники України планують запропонувати на них часткове припинення вогню із Росією. Воно передбачатиме заборону на удари безпілотниками та далекобійними ракетами, а також відмову від бойових дій у Чорному морі.

Reuters пише, що представники адміністрації Трампа збираються визначити на цих переговорах, чи готовий Київ до територіальних поступок, щоб припинити війну.

Сьогодні вранці представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова повідомила ТАСС, що новий раунд переговорів РФ та США у Саудівській Аравії цього тижня не планується. Заява прозвучала у зв'язку з інформацією західних ЗМІ про зустріч у Саудівській Аравії делегацій США і Росії, що відбудеться цього тижня.