Пошкоджено будинки та авто за добу на Донеччині: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 16 березня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та автомобіль. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 4 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили два райони регіону:





Покровський район. У Мирнограді загинула людина, пошкоджено авто. У Покровську пошкоджено 2 багатоповерхівки.



Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 8 будинків.



Раніше ми писали, що окупаційні війська минулої доби, 16 березня, здійснили обстріл Покровська Донецької області. Є пошкодження.