У Генштабі спростували заяви РФ про нібито удари України по енергетиці

У Генштабі спростували повідомлення про атаку по енергетиці Росії. Фото: Генштаб

Російське оборонне відомство повідомило, що Сили оборони нібито атакували енергетичну інфраструктуру. При цьому, у Генеральному штабі ЗСУ спростували цю заяву.



«Чергова заява міністерства оборони РФ (про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів) не відповідає дійсності. Так само, як і вчорашня подібна заява», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі уточнили, що ЗСУ 25-27 березня не завдавали ударів БПЛА по енергетичних об'єктах РФ у Курській та Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого Криму.



У відомстві додали, що Міноборони РФ продовжує штампувати фейки з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни.



Нагадаємо, в Росії вказали, що нібито 26 і 27 березня в Брянській області потрапила під удар філія ПАТ «Россети Центр» - «Брянськенерго». Крім того, над територією Криму було збито БПЛА.