Військова кореспондентка Першого каналу російського ТБ загинула у Бєлгородській області

Фото: телеграм-канал Ганни Прокоф'євої

На Бєлгородщині загинула військова кореспондентка Першого каналу російського телебачення Ганна Прокоф'єва.

Про загибель Прокоф'євої повідомив сам канал. Також було поранено оператора Дмитра Волкова.

За яких обставин загинула Прокоф'єва — не уточнюється.

Російські «військори» писали, що це сталося в районі села Демидівка Краснояружського району.

Останній пост в телеграм-каналі Прокоф'євої був опублікований 25 березня. У ньому її фотографія та підпис: «Десь на кордоні з країною 404» (так російські «військори» називають Україну).

Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що на Луганщині загинули троє російських пропагандистів, ще один був поранений під Суджею Курської області РФ.