У Челябінську на звалищі знайшли цинкові труни з тілами солдатів РФ

Труни на звалищі у РФ. Фото: кадр із відео

На звалищі в Челябінську виявили цинкові труни з тілами російських солдатів зі 155-ї бригади. Відео опубліковано телеграм-каналом Para Pax.



За інформацією джерела, труни помилково відправили в Челябінськ замість Новосибірська, просто вивезли їх на сміттєвий полігон. Поруч із цинковими трунами лежали та дерев'яні, а також чорні мішки з останками.



«Дивись, Яковенко А. А. — Новосибірськ», - говорить на відео жінка в жилетці комунальної служби, вказуючи на одну з підписаних надгробних кришок.



Також повідомляється, що в Уссурійську «героїв СВО» ховають у безіменних могилах на околиці промзони, називаючи це «військовим кладовищем».



«Я не вірила, що таке може відбуватися. Шукала тіло загиблого на СВО племінника, підключила всіх знайомих із передової... і випадково знайшла його на цвинтарі в Уссурійську, просто закопаного поруч із десятками таких самих безіменних могил. Без вінків, без огорож, без прапорів», - ідеться в повідомленні.





