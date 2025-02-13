У Новосибірську труни із загиблими на війні росіянами викинули на звалище

У Новосибірську труни з 200-ми ЗС РФ викинули на звалище. Фото: кадр із відео

У Новосибірську виявлено цинкові труни з тілами російських військових, які брали участь у так званій «СВО» і були повернуті на батьківщину. Відео, на якому зображена ця разюча знахідка, опублікував телеграм-канал «Exilenova+».



«Все, що потрібно знати про ставлення росіян до своїх власних найманців», - йдеться в описі до відео.



За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів на сьогодні перевищують 854 280 осіб.

Нагадаємо, Росія відправляє на штурм поранених солдатів на милицях і поповзом. Також пораненого окупанта відправили на штурм, попри втрату ока.