У Новосибірську труни із загиблими на війні росіянами викинули на звалище

У Новосибірську виявлено цинкові труни з тілами російських військових, які брали участь у так званій «СВО» і були повернуті на батьківщину. Відео, на якому зображена ця разюча знахідка, опублікував телеграм-канал «Exilenova+».
«Все, що потрібно знати про ставлення росіян до своїх власних найманців», - йдеться в описі до відео.
За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів на сьогодні перевищують 854 280 осіб.
Нагадаємо, Росія відправляє на штурм поранених солдатів на милицях і поповзом. Також пораненого окупанта відправили на штурм, попри втрату ока.
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