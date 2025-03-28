Сили ППО збили 89 із 163 БПЛА — Повітряні сили

ППО збила 89 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч на 28 березня запустили по Україні 163 дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 89 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 28 березня 2025 року (з 18:00 27 березня) противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — Крим», — йдеться в повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 89 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.



Крім того, 51 безпілотник-імітатор локаційно втрачено (без негативних наслідків).



У відомстві зазначили, що під удар потрапили такі області – Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одеська область, Миколаївщина та Запоріжжя.



Раніше ми писали, що за 27 березня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у місті Родинське.