На Донеччині одна людина загинула і одна постраждала внаслідок атак армії РФ за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 31 березня, вбили одну людину в Донецькій області. Також відомо про одного пораненого. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 31 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Багатирі», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 1 особа отримала поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3122 особи, отримали поранення — 6885 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої ночі атакували Україну двома авіаційними ракетами. Українська протиповітряна оборона збила всі російські цілі.