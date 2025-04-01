Армія РФ обстріляла чотири райони Донеччини, зруйновано будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 31 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили чотири райони:



Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади загинула людина. У Запоріжжі Комарської громади пошкоджено будинок і автомобіль.





Покровський район. У Покровську пошкоджено приватний будинок, ще 1 — у Гришиному.





Краматорський район. У Дробишевому Лиманської громади 1 людина поранена, 2 будинки зруйновано і 1 пошкоджено. У Миколаївці пошкоджені 25 приватних будинків. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 15 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.





Бахмутський район. У Сіверську зруйновано 2 двоповерхівки, пошкоджено 8 приватних будинків.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у вівторок атакували Костянтинівську громаду Донецької області за допомогою авіаційної бомби.