Росіяни вбили двох цивільних у Покровську

У поліції Донецької області повідомили, що російські окупанти 30 березня скинули авіаційні бомби на приватний будинок у прифронтовому Покровську Донецької області. Внаслідок ударів є загиблі. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Встановлено інформацію про загибель 2-х цивільних осіб у Покровську, яких було вбито 30 березня внаслідок влучення двох російських бомб до приватного будинку», — йдеться у повідомленні.



Крім того, минулої доби, 31 березня, росіяни з артилерії обстріляли Покровськ і Гришино.



Об 11:15 внаслідок артобстрілу Гришина пошкоджено приватний будинок. Без жертв.



Об 11:30 під артобстріл потрапив приватний сектор центральної частини Покровська. Пошкоджено приватний будинок.



Також учора до контактного центру Покровської МВА надійшло повідомлення про те, що в ніч із 30 на 31 березня стався обстріл мікрорайону «Шахтарський», пошкоджено дві багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 31 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів зруйновано та пошкоджено житлові будинки.