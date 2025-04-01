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РФ запустила по Україні ракети: ППО збила всі російські цілі

01 квітня 2025, 09:57

РФ запустила по Україні ракети: ППО збила всі російські цілі

ППО збила 2 ракети. Фото: Вікіпедія ППО збила 2 ракети. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти минулої ночі атакували Україну двома авіаційними ракетами. Українська протиповітряна оборона збила всі російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

 «У ніч на 1 квітня 2025 року (близько 21:00 31 березня) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ракети.

 Раніше ми писали, що в ніч на 1 квітня Росія не запускала ударні дрони по Україні після того, як це відбувалося практично щоночі останні п'ять місяців.

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